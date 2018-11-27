نقابة المعلمين تستنكر استهداف احد المدراء بنينوى وتطالب باتخاذ اجراءات رادعة بحق المحافظ

2018/11/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:استنكرت نقابة المعلمين، اليوم الثلاثاء، استهداف احد المدراء بنينوى ، مطالبة باتخاذ اجراءات رادعة بحق المحافظ.وقال المجلس المركزي للنقابة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "إننا في الوقت الذي نشيد فيه على الالتزام بالأنظمة والقوانين و ندعوا زميلاتنا وزملائنا المعلمين بالتقيد بالقرارات وتوجيهات وزارة التربية والجهات المسؤولة"، معربا عن استنكاره "باشد العبارات الأسلوب غير القانوني الذي مورس ضد أحد المدراء في مدارس نیترى أم الربيعين التي ضحي من اجلها ابناء العراق وسالت على ارضها الدماء الطاهرة من أجل حفظ وصون كرامة المواطن العراقي".

واضاف ان " اسلوب محافظ نينوى لا يستقد للقوانين والأنظمة المعمول بها حيث كان بإمكانه أتباع الأساليبيه القانونية وفق قانون الضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وليس ممارسة الأساليب القهرية والتجاوز بالألفاظ الجارحة الخارجة عن اللياقات الأدبية المتبعة".وتابع "أننا في نقابة المعلمين العراقيين ومن خلال مجلسها المركزي المنعقد اليوم في بغداد الثلاثاء ۱۱ / ۲۷ / ۲۰۱۸ نطالب رئيس الوزراء ومجلس محافظة نينوى وجميع الجهات المعنية بإحالة المحافظ للمسائلة القانونية لتجاوزه صلاحياته والسبل القانونية وتعدم نشر المقطع عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال مكتبه الخاص".واكد انه "اعتداء سافر على كرامة زميلنا الشخصية وسمعته وتطاول على كرامة مهنة التعليم في العراق كما ونطالب مجلس النواب بإصدار القرارات الرائعة لمثل هذه السلوكيات والاسعار الرسمي والعلني الى الزميل مدير المدرسة ".ولفت الى ان "نقابة المعلمين وجماهيرها تحتفظ بالحق القانوني بمقاضاة المحافظ وفق السبل القانونية التي كفلها الدستور والانظمة العراقية ولرد الاعتبار لكرامة المهنة ومن يمثلها كما تطالب مجلس القضاء الأعلى بضرورة توجيه جميع المحاكم بتفعيل قانون حماية المعلمين رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ لردع المتجاوزين".

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