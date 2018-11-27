نقابة المعلمين تستنكر استهداف احد المدراء بنينوى وتطالب باتخاذ اجراءات رادعة بحق المحافظ

واضاف ان " اسلوب محافظ نينوى لا يستقد للقوانين والأنظمة المعمول بها حيث كان بإمكانه أتباع الأساليبيه القانونية وفق قانون الضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وليس ممارسة الأساليب القهرية والتجاوز بالألفاظ الجارحة الخارجة عن اللياقات الأدبية المتبعة".وتابع "أننا في نقابة المعلمين العراقيين ومن خلال مجلسها المركزي المنعقد اليوم في بغداد الثلاثاء ۱۱ / ۲۷ / ۲۰۱۸ نطالب رئيس الوزراء ومجلس محافظة نينوى وجميع الجهات المعنية بإحالة المحافظ للمسائلة القانونية لتجاوزه صلاحياته والسبل القانونية وتعدم نشر المقطع عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال مكتبه الخاص".واكد انه "اعتداء سافر على كرامة زميلنا الشخصية وسمعته وتطاول على كرامة مهنة التعليم في العراق كما ونطالب مجلس النواب بإصدار القرارات الرائعة لمثل هذه السلوكيات والاسعار الرسمي والعلني الى الزميل مدير المدرسة ".ولفت الى ان "نقابة المعلمين وجماهيرها تحتفظ بالحق القانوني بمقاضاة المحافظ وفق السبل القانونية التي كفلها الدستور والانظمة العراقية ولرد الاعتبار لكرامة المهنة ومن يمثلها كما تطالب مجلس القضاء الأعلى بضرورة توجيه جميع المحاكم بتفعيل قانون حماية المعلمين رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ لردع المتجاوزين".
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