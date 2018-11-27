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علاوي: استمرار التدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى يزيد أزمتها اشتعالا
2018/11/27 | 15:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأى رئيس رئيس ائتلاف “الوطنية” النيابي إياد علاوي أن استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول أخرى لا يسمح بالتوسط مع الولايات المتحدة لصالحها.

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