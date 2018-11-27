ضبط 4 سيارات معدة للتهريب بميناء أم قصر الجنوبي

2018/11/27 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك/ مركز جمرك أم قصر الجنوبي، الثلاثاء، ضبط 4 سيارات دون الموديل معدة للتهريب مخفية داخل حاوية حجم ٤٠قدم مغطاة بأطارات .

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