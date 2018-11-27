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الحريري ينفي رفض لبنان لمساعدات عسكرية روسية
2018/11/27 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت – قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الاثنين إن لبنان قبل عرض المساعدات الروسي الذي شمل ملايين الأعيرة النارية

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