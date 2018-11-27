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العراق: خلافات سياسية ترجئ التصويت على بقية التشكيلة الحكومية
2018/11/27 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قال مكتب رئيس البرلمان العراقي الاثنين إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقيين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس

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