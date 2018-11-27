التربية تسمح لطلبة الخارجي بأداء الامتحان الإحيائي أو التطبيقي

2018/11/27 | 15:56

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(المستقلة)… اعلنت وزارة التربية عن السماح للطلبة الخارجيين للفرع العلمي الراسبين والناجحين منهم بأداء الامتحان بفرع مغاير (الإحيائي أو التطبيقي).

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد وجهت اعماماً للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ينص على السماح لجميع طلبة الدراسة الخارجية للفرع العلمي سواء كانوا من الراسبين والناجحين بإداء الامتحان بفرع مغاير (الإحياء أو التطبيقي) للعام الحالي 2018 – 2019 ، وذلك بعد حصولها على موافقة الوزير بالوكالة عليها.

واوعزت الوزارة مديرياتها العامة لبغداد والمحافظات بالالتزام بالضوابط الجديدة حفاظاً على العملية التربوية في البلاد.



(النهاية)

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