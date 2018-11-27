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حكومة كوردستان تضع خطوة اولى لحصر علاج مرضى السرطان في الاقليم
2018/11/27 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ وضع وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد يوم الثلاثاء الحجر الاساس لمركز صحي خاص لعلاج مرضى السرطان في مدينة اربيل العاصمة.

وقال حمه رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان المشروع سيكتمل خلال مدة ستة اشهر، منوها الى ان سيتم افتتاح في ودهوك.

ونوه الى ان الوزارة لديها مشاريع بمبالغ مليار و200 مليون دولار وتسعى الى تنفيذها

من جهته قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي خلال المؤتمر ان المركز الموجود في السليمانية قد خدمات لجميع سكان الاقليم.

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