اليونسيف تطلق برنامجا لحماية الطفل في ذي قار

2018/11/27 | 15:56

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اطلقت منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) وبالتعاون مع شريكها المحلي منظمة بيت النجاح الانسانية ، برنامجا لحماية الطفل في محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اطلقت منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) وبالتعاون مع شريكها المحلي منظمة بيت النجاح الانسانية ، برنامجا لحماية الطفل في محافظة ذي قار .وقالت مديرة البرنامج فرقان القحطاني لشبكة اخبار الناصرية ، ان برنامج الحماية يشمل عدة جوانب توعوية وتوجيهية تركز على الدعم النفسي للطفل عبر إقامة الورش الارشادية وتعزيز ثقة الاطفال بانفسهم وتسليط الضوء على مهاراتهم واكتشاف قدراتهم .وبينت ان العمل سيكون مسنودا بدعم قانوني وبمشاركة عدد من المحاميين المتخصصين في المنظمة ، فضلا عن عدد من الباحثين الاجتماعيين في المدارس .

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