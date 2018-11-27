تقدير الخسائر المادية الناجمة عن حريق سوق

2018/11/27 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - كركوك التهمت النيران الليلة الماضية ما لا يقل عن 360 محلاً تجارياً في سوق "القيصرية" بكركوك والذي يعد أكبر الأسواق في المدينة نتيجة حريق نشب إثر تماس كهربائي.وجرى إخماد الحريق في غضون ست ساعات بمشاركة إحدى عشرة من فرق الإطفاء، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر في السوق الذي يضم محلات لبيع الملابس والذهب والكماليات يصل إلى سبعة مليارات دينار.وقال جنكير صابر وهو صاحب أحد المحلات المتضررة: "كانت رقعة النيران محدودة في البداية لكنها انتشرت وطالت جميع المحلات فيما بعد، لقد تكبدنا خسائر كبيرة جداً".ورغم محاولة أصحاب المحلات إنقاذ ما يمن إنقاذه من السلع والبضائع لكن انتشار الحريق في المداخل الثلاثة للسوق حال دون ذلك حيث استعرض المتضررون أمام كاميرات رووداو الأوراق النقدية والمصوغات الذهبية التي حولتها النيران إلى رماد.من جانبه، قال صاحب أحد المحلات في سوق القيصرية، سيد أحمد جبار لرووداو إن "رغم أن فرق الإطفاء وصلت بسرعة إلى المكان لكن الأجهزة التي تستخدمها قديمة جداً لذا لم تتمكن من إخماد الحريق بسرعة"، مضيفاً: "نتمنى من الجهات المسؤولة وخاصة دائرة آثار كركوك التي تتبع لها السوق، تقديم التعويضات لنا بأقرب وقت".إلى ذلك، قال جتين ياسين وهو صاحب محل: "خسر كل واحد منا 40 إلى 50 ألف دولار". يشار إلى أن سوق القيصرية في كركوك تأسس في عام 1805م خلال حكم العثمانيين حيث يحتوي على ثلاثة مداخل و28 نافذة و365 محلاً و22 مستودعاً للبضائع.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

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