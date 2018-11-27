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عمليات بغداد: القبض على ثلاثة متهمين ينتحلون صفة “ضباط” استخبارات
2018/11/27 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة عمليات بغداد, الثلاثاء, عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين صفة ينتحلون “ضباط” استخبارات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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