عمليات بغداد: القبض على ثلاثة متهمين ينتحلون صفة “ضباط” استخبارات

2018/11/27 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد, الثلاثاء, عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين صفة ينتحلون “ضباط” استخبارات في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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