English | وظائف


المركزي يرفع مبيعات الدولار الى 163 مليون
2018/11/27 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية، اليوم الثلاثاء، إلى 163.1 مليون دولار؛ مقابل مبيعات قيمتها 143.78 مليون دولار أمس الاثنين.

وذكر بيان للبنك تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي يرفع مبيعات الدولار الى 163 مليون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي يرفع مبيعات الدولار الى 163 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الكناري يواصل النتائج المميزة ويهزم فرسان الجنوب في الدوري الممتاز
⋙ الخزعلي يمنح عبدالمهدي حرية حسم اسماء مرشحي الوزارات المتبقية
⋙ الغانمي: عقدنا اجتماعا خاصا مع محافظ الانبار وناقشنا كثيرا من الملفات بالمحافظة
⋙ القبض على مجموعة مسلحة اطلقت عيارات نارية على دور احد المواطنين شمال بغداد
⋙ تقرير: مصرع نحو 4000 طفل سوري منذ أواخر 2013
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | نبتة “الداتورا “المخدرة تنتشر في جزيرة الرمادي والمزارعون يستصرخون الحكومة انقاذهم
⋙ فيديو| القضايا العربية العالقة تتصدر جدول لقاء السيسي وولي عهد السعودية
⋙ بالصور.. تطبيق لبيع فيديوهات جنسية
الأكثر شيوعا