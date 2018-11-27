المركزي يرفع مبيعات الدولار الى 163 مليون

2018/11/27 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية، اليوم الثلاثاء، إلى 163.1 مليون دولار؛ مقابل مبيعات قيمتها 143.78 مليون دولار أمس الاثنين.وذكر بيان للبنك تلقت

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