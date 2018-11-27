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الحشد يوضح حادثة صلاح الدين
2018/11/27 | 15:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنية- كلكامش برس؛ أصدر قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مشاجرة حدثت في المحافظة، فيما أبدى استغرابه واسفه لبيان مجلس محافظة صلاح الدين من الحادثة.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لقاطع محافظة صلاح الدين صفاء الساعدي في بيان إن “مشاجرة حدثت، اليوم، بين عناصر أمنية ومقاتلين في الحشد الشعبي في سيطرة […]

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