2018/11/27 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

27/11/2018 15:50:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/البصرة

أفادت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، بضبط ٤ مركبات دون الموديل معدة للتهريب مخفية داخل حاوية حجم ٤٠ قدم مغطاة بأطارات، وذلك في ميناء ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان عملية الضبط تمت أثناء جرد الحاويات المتخلفة في ساحات الكشف الكمركي و تم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ ضبط ٤ مركبات معدة للتهريب في ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ ضبط ٤ مركبات معدة للتهريب في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).