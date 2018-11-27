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واع/ ضبط ٤ مركبات معدة للتهريب في ام قصر
2018/11/27 | 15:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

27/11/2018 15:50:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/البصرة

أفادت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، بضبط  ٤ مركبات دون الموديل معدة للتهريب مخفية داخل حاوية حجم ٤٠ قدم مغطاة بأطارات، وذلك في ميناء ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان عملية الضبط تمت أثناء جرد الحاويات المتخلفة في ساحات الكشف الكمركي و تم  واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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