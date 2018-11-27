سائرون: دعوة الصدر حول اختيار وزيري الدفاع والداخلية هي الحل الامثل

2018/11/27 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأشار تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، بأن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الدفاع والداخلية هي الحل الامثل.وذكر الناطق باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ان "النهج الذي سار عليه الزعيم مقتدى الصدر يمثل طوق نجاة للعملية السياسية وينسجم تماما مع ما أوصت المرجعية الدينية الرشيدة".واوضح ان "النهج الذي إختطه مقتدى الصدر منذ البداية على صعيد منح الحرية لرئيس الوزراء بإختيار كابينته الوزارية والتخلي عن نهج المحاصصة يمثل طوق نجاة للعملية السياسية"، مؤكدا ان "العملية السياسية بدأت تتعثر ثانية نتيجة لتمسك الكتل والأحزاب بذات النهج الذي سارت عليه طوال الفترات السابقة والذي أدى الى كل مانعانيه من كوارث وأزمات".واشار الجبوري الى إن "الدعوة التي وجهها الصدر لرئيس الوزراء في إختيار وزيري الدفاع والداخلية بحرية كاملة وممن قاتل الإرهاب إنما هي الحل الأمثل للإشكالية التي نعانيها الآن بسبب عدم الوصول الى توافق بشأن المرشحين لهاتين الحقيبتين الهامتين"، موضحا ان "الكتل السياسية إذا ما أرادت الإرتفاع الى مستوى التحديات والإنسجام مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة فإن عليها العمل على إثبات ذلك من خلال تغليب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها الحزبية والمكوناتية والطائفية الضيقة التي بدأ العراقيون من كل الأطياف والمكونات يرفضونها رفضا تاما".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اكد في وقت سابق من اليوم، انه لن يقبل بمرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع غير مستقلين.

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