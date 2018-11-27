2018/11/27 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت الهيأة العامة للكمارك- مركز كمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الثلاثاء، من احباط محاولة تهريب عجلات بطريقة حرفية في منفذ ام قصر الجنوبي.وذكر بيان للهياة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بالتعاون مع شرطة الكمارك تم ضبط ٤ سيارات دون الموديل معدة للتهريب مخفية داخل حاوية حجم ٤٠قدم مغطاة بأطارات".وأضاف، ان" عملية الضبط تمت اثناء جرد الحاويات المتخلفة في ساحات الكشف الكمركي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".يشار الى ان الهيأة اعلنت في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب سيارات بنفس الطريقة في المراكز الكمركية قامت بأفشالها واحالتها للقضاء.انتهىبواسطة:احمد الزيدي

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