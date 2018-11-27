العراق يوافق على صفقة “نفطية” لحفر 28 بئراً

2018/11/27 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادية- كلكامش برس؛ قال مسؤولان بقطاع النفط؛ اليوم الثلاثاء؛ إن العراق وافق على صفقة حفر قيمتها 165.74 مليون دولار مع بوهاي لهندسة الحفر الصينية وذلك لحقل غرب القرنة 2 النفطي.أوضح المسؤولان؛ أن بموجب العقد البالغة مدته 24 شهرا؛ تحفر بوهاي 28 بئرا لإنتاج النفط في غرب القرنة 2 الذي تديره لوك أويل الروسية على […]

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