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العراق يوافق على صفقة “نفطية” لحفر 28 بئراً
2018/11/27 | 17:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصادية- كلكامش برس؛ قال مسؤولان بقطاع النفط؛ اليوم الثلاثاء؛ إن العراق وافق على صفقة حفر قيمتها 165.74 مليون دولار مع بوهاي لهندسة الحفر الصينية وذلك لحقل غرب القرنة 2 النفطي.

أوضح المسؤولان؛ أن بموجب العقد البالغة مدته 24 شهرا؛ تحفر بوهاي 28 بئرا لإنتاج النفط في غرب القرنة 2 الذي تديره لوك أويل الروسية على […]

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