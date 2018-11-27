توثيق حسابات الرئاسات الثلاث في العراق

2018/11/27 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



وثقت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، حسابات الرئاسات الثلاث على منصتها بشكل رسمي، فيما حذر مركز الاعلام الرقمي من صفحات وهمية تتنحصل صفة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وتنشر اخبارا غير دقيقة.

وقال المركز في بيان، تلقته "عين العراق نيوز"، إن "شركة فيسبوك قامت بتوثيق صفحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعلامة الزرقاء"، لافتا الى ان "هناك صفحات ناشطة على الفيسبوك تنتحل صفة رئيس مجلس الوزراء وتنشر اخبارا غير دقيقة".

وأضاف، ان "مستخدمي فيسبوك يستطيعون الان تمييز الصفحة الحقيقية عن المزيفة بشكل سهل بعد توثيقها"، مشيرا الى قيام "شركة تويتر ايضا، قبل حوالي ثلاثة اسابيع، بتوثيق حساب عادل عبد المهدي على منصتها".

وأشار مركز الاعلام الرقمي، الى أن "حسابات الرئاسات الثلاث ( برهم صالح - عادل عبد المهدي - محمد الحلبوسي ) اصبحت جميعها موثقة رسميا من قبل الشركة".انتهى5

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