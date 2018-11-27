2018/11/27 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية طالب اليوم نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومجلس محافظة نينوى برد الاعتبار الرسمي العاجل للمعلم الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتعرض للإهانة من قبل محافظ نينوى نوفل العاكوب.وهذا وقد نشرنا مقطع فيديو يظهر فيه محافظ نينوى نوفل العاكوب وهو يوبخ مدير مدرسة علناً بعد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام اول تصريح لنقابة المعلمين بعد اهانة العاكوب للمدرس امام العراق كله صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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