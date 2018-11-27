الاتحاد الأوربي: إصلاح منظمة التجارة على رأس أولوياتنا بقمة الـ20

2018/11/27 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال ممثلو الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين إن التوترات التجارية العالمية تعرض التزام أكبر 20 اقتصاد في العالم بالحفاظ على نظام السوق الحر للخطر.

وفي بيان مشترك عن رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ذكرا فيه أن المستقبل يبدو قبل انعقاد القمة "قاتماً إلى حد ما".

وأشار البيان إلى أن النظام الدولي القائم على القواعد معرض لضغوط متزايدة والتوترات التجارية العالمية باقية بدون حل ما يؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية العالمية.

كما تعهد الجانب الأوروبي بمناقشة إصلاح قوانين منظمة التجارة العالمية وذلك للمساعدة في حل التوترات.

وأضاف أنهم يريدون تركيز انتباههم على إقناع شركائهم بأنه لا يوجد بديل أفضل عن التعاون المنسق متعدد الأطراف.

ويلتقي قادة دول مجموعة الـ20 يوم الجمعة والسبت المقبلين في الأرجنتين، وسط توقعات بأن يستحوذ الملف التجاري على اهتمام خاص، وذلك نتيجة اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والصيني على هامش القمة.

وصرح دونالد ترامب اليوم بأنه من المحتمل أن يتجه لتطبيق تعريفات جمركية على واردات من الصين بقيمة 267 مليار دولار، كما أنه من الممكن أن يتم زيادة نسبة الرسوم المطبقة في الوقت الحالي على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

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