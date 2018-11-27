توثيق صفحة رسمية لعبد المهدي

2018/11/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – بغداد]اكد مركز الاعلام الرقمي DMC ان شركة فيسبوك قامت بتوثيق صفحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعلامة الزرقاء.و اوضح المركز في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] ان "هناك صفحات ناشطة على الفيسبوك تنتحل صفة رئيس مجلس الوزراء وتنشر اخبارا غير دقيقة، مبيناً ان مستخدمي فيسبوك يستطيعون الان تمييز الصفحة الحقيقية عن المزيفة بشكل سهل بعد توثيقها".وبيّن المركز ان "شركة تويتر قامت ايضا قبل حوالي ثلاثة اسابيع بتوثيق حساب عادل عبد المهدي على منصتها".واشار مركز الاعلام الرقمي الى ان حسابات الرئاسات الثلاث [برهم صالح - عادل عبد المهدي - محمد الحلبوسي] اصبحت جميعها موثقة رسميا من قبل الشركة.

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