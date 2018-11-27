تراجع صادرات النفط الخام وبغداد بصدد حفر آبار جديدة

2018/11/27 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون بقطاع النفط ان صادرات العراق من النفط الخام تراجعت الشهر الجاري، فيما وافقت بغداد على صفقة حفر آبار جديدة.

وقال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط يوم الثلاثاء إن صادرات العراق من الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج بلغت حوالي 3.3 مليون برميل يوميا منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

وأوضحوا أن الصادرات تراجعت عن الشهر السابق بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أبطأ الشحنات وحال دون تحميل الخام في بعض الأيام.

وكان العراق صدر 3.47 مليون برميل يوميا من النفط الخام من حقوله الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول.

من جهة أخرى أوضح مسؤولان إن العراق وافق على صفقة حفر قيمتها 165.74 مليون دولار مع بوهاي لهندسة الحفر الصينية وذلك لحقل غرب القرنة 2 النفطي.

وبحسب مانقلت رويترز عن المسؤولين فإنه بموجب العقد البالغة مدته 24 شهرا، تحفر بوهاي 28 بئرا لإنتاج النفط في غرب القرنة 2 الذي تديره لوك أويل الروسية، على أن تنتهي أعمال الحفر في موعد أقصاه نهاية 2020.

يبلغ الإنتاج الحالي لغرب القرنة 2 حوالي 400 ألف برميل يوميا، وفقا لمسؤول نفطي على دراية بعمليات الإنتاج بالحقل.

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