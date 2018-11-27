ثغرة جديدة تزعج مستخدمي

2018/11/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير نشره موقع "ذا فيرغ" التقني أن ثغرة جديدة أزعجت عدداً كبيراً من مستخدمي فيسبوك،

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