إصابة شخص مدني جراء تعرضه لهجوم مسلح شرقي بغداد

2018/11/27 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة شخص مدني جراء تعرضه لهجوم مسلح شرقي بغداد.

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