English | وظائف


إصابة شخص مدني جراء تعرضه لهجوم مسلح شرقي بغداد
2018/11/27 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة شخص مدني جراء تعرضه لهجوم مسلح شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شخص مدني جراء تعرضه لهجوم مسلح شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شخص مدني جراء تعرضه لهجوم مسلح شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/27
⋙ بالصور| البصرة تشتعل.. متظاهرون يشعلون النيران ويشتبكون مع القوات الأمنية
⋙ محافظ كركوك: يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن حريق سوق القيصرية
⋙ انتبهي.. علامات تشير أن طفلك يتعرض للتنمر
⋙ مبيعات "سايبر مانداي" تقارب 8 مليارات دولار للمرة الأولى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع مسلم البياتي - 2018/11/27
⋙ فيديو| مصر والسعودية تعلنان التمسك باشتراطات الرباعية العربية للمصالحة مع قطر
⋙ بالصور| البصرة تشتعل.. متظاهرون يشعلون النيران ويشتبكون مع القوات الأمنية
الأكثر شيوعا