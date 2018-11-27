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شاهد بالفيديو | مراسل الفرات احمد حسن يغامر ويتوسط السيول الجارفة في منطقة الشنافية غرب محافظة الديوانية ....!!!
2018/11/27 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | مراسل الفرات احمد حسن يغامر ويتوسط السيول الجارفة في منطقة الشنافية غرب محافظة الديوانية ....!!!

مصدر الفيديو: phyr1rcLtoY

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