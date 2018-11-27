2018/11/27 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: المذيع البريطاني غافين فورد جثة بمنزله في لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: المذيع البريطاني غافين فورد جثة بمنزله في لبنان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: المذيع البريطاني غافين فورد جثة بمنزله في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).