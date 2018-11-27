هزة ارضية جديدة تضرب خانقين في ديالى

2018/11/27 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، الخميس، أن هزة ارضية ضربت مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، هي الثانية خلال ساعات.وكانت هيئة الانواء الجوية اعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أن هزة ارضية ضربت خانقين وكلار بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر.

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