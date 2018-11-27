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مزرعة فدك في العتبة العلوية المقدسة تستعد لرفد الأسوق المحلية بالمنتجات الزراعية
2018/11/27 | 17:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أعلنت الكوادر العاملة في مشروع ( مزرعة فدك ) للإنتاج الزراعي والحيواني التابعة إلى العتبة العلوية المقدسة اليوم الثلاثاء,عن قرب موعد طرح منتوجاتها المتنوعة من

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