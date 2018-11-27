تقارير - كينو يرغب في العودة للدوري البرازيلي

2018/11/27 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المصري، اقترب من العودة للدوري البرازيلي مرة أخرى.

وكان كينو قد أحدث ضجة كبيرة في الدوري المصري بما قدمه من مستوى مميز للغاية مع فريقه في البطولة المحلية وحسم الكثير من المباريات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "1news" البرازيلية، أن كينو يرغب في العودة إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



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وأشارت الصحيفة أن اللاعب يمتلك بعض العروض في الفترة الأخيرة منها فلامنجو وكروزيرو للانتقال إليهم في الشتاء.

وكان اتحاد جدة في الفترة الأخيرة قد ألمح إلى التعاقد مع كينو، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأداء الذي قدمه مع بيراميدز.

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وأشارت التقارير أيضًا أن من المحتمل أن يحترف اللاعب في بالميراس، لأنه يبحث عن مهاجم بعد رحيل دودو إلى الدوري الصيني.

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