إبراهيموفتيش يدخل قائمة الانتظار في لوس أنجلوس

2018/11/27 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر دخل السويسدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي قائمة الانتظار في فريقه للموسم الجديد.

وارتبط اسم زلاتان بالعودة إلى صفوف فريقه القديم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه دخل في قائمة الانتظار مع 16 لاعباً للفريق الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر غادر بعض اللاعبين لوس أنجلوس بشكل نهائي من بين هؤلاء اللاعبين، مدافع لاتسيو السابق مايكل سياني، ومدافع روما السابق آشلي كول.



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كول لعب 16 مباراة فقط في عام ونصف مع روما، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس في 2016 ويشارك منذ ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن المهاجم السويدي صاحب الـ 37 عاماً لعب مع لوس أنجلوس 27 مباراة وسجل 22 هدفاً وصنع سبعة آخرين.

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