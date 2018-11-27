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ماني يجتاز الاختبار الطبي قبل مواجهة باريس
2018/11/27 | 17:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنباء سعيدة قبل مواجهة باريس سان جيرمان غداً الأربعاء، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

المهاجم السنغالي ساديو ماني عانى خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الإعياء الشديد التي هددت مشاركته أمام باريس.

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ماني خضع لاختبار طبي صباح اليوم الثلاثاء، وتأكدت سلامته الكاملة ليصبح جاهزاً للمباراة.

ومن المُقرر أن يسافر ماني بشكل عادي مع باقي لاعبي ليفربول للعاصمة الفرنسية باريس.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018ويأتي ذلك بعد المشاركة بشكل عادي في تدريبات ليفربول اليوم استعداداً للمواجهة المصيرية.

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ويمنح الدولي السنغالي دفعة قوية لليفربول، لتعويض الخسارة الصادمة من النجم الأحمر بالجولة الماضية من البطولة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعة الثالثة متساوياً مع نابولي المتصدر بفارق الأهداف، بفارق نقطة واحدة عن باريس صاحب المركز الثالث.

 

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