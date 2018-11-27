2018/11/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يهاجم محافظ نينوى: لست قاضياً على المعلمين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يهاجم محافظ نينوى: لست قاضياً على المعلمين!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يهاجم محافظ نينوى: لست قاضياً على المعلمين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).