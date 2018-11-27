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الحلبوسي يهاجم محافظ نينوى: لست قاضياً على المعلمين!
2018/11/27 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي يهاجم محافظ نينوى: لست قاضياً على المعلمين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 17:35.

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