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بعد أن غمرت نصفها.. البصرة تخلي مدينة الفاو من مياه الأمطار
2018/11/27 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس أخلت آليات شركة نفط البصرة، الثلاثاء، مدينة الفاو من مياه الأمطار التي شهدتها مؤخراً، بالتعاون مع قسم الجهد الهندسي وهيئة النقليات.

وقال مدير هيئة الصحة والبيئة في الشركة، رياض جبر منعوت، اليوم (27 تشرين الثاني 2018)، في بيانه تلقى “ناس”، نسخة منه إن “الهيئة أرسلت ملاكاتها لمدينة الفاو، لانقاذها من مياه الأمطار التي […]

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