الانواء الجوية: توقعات بتأثر البلاد بمنخفضين جويين من ليلة الخميس الى الاحد المقبل

2018/11/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعها لتاثر البلاد بمنخفضين جويين ناتج من اندماج منخفض البحر الاحمر بالبحر المتوسط وترافقه كتلة هوائية معتدلة باردة رطبة في مساء الخميس حتى ليلة الاحد المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون جوءها غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة كما قد تشهد المناطق تشكل ضباب في يوم الخميس".

واوضحت ان يوم "الجمعة سيكون الامطار في الجنوب خفيفة ام في الوسطى والشمالية ستكون متوسطة الشدة وكذلك يوم السبت مع تشكل ضباب في الجو"، مبينة ان "الرياح ستكون شرقية معتدلة السرعة تبلغ 20-30 كم/ساعة".انتهى/س

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