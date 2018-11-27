مراقبون :امريكا عليها دفع تكاليف دمار العراق وليس العكس

2018/11/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المراقب ان "أمريكا هي من عليها دفع تكاليف الخراب والدمار الذي ألحقته بالعراق أثناء الاحتلال، الذي دمر البنى التحتية للبلد، وكلّفه خسائر مادية وبشرية كبيرة".واوضح المراقب " انه مطالب ترامب بان يدفع العراق لاميركا اجور على اسقاط النظام البائد يجب ان تواجه بردود فعل سياسية وشعبية رافضة وحادة"مؤكدا ان تكل المطالب تبعث على السخرية والهراء اللذين اتصفت به شخصية الرئيس الأمريكي".ودعا المراقب للشأن السياسيي الى " تذكير ترامب بأن اميركا صنعت صدام واميركا دفعته الى الحرب مع إيران واحتلال الكويت واميركا هي التي اسقطته ومنعت العراق من بناء نظام بديل ناجح وصنعت ارهابيي داعش ويجب ان تدفع التعويضات من عليها دفع التعويضات للعراق".انتهى .ك ر

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