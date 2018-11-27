خانقين تتعهد بزيادة تجهيز الكهرباء من المصدر

2018/11/27 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهدت ادارة قضاء خانقين، شمال شرقي ديالى، اليوم الثلاثاء، بزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية للاهالي.

وقالت ادارة قائممقامية خانقين في بيان ورد لشفق نيوز انها تعلن عن "إعادة التيار الكهربائي من الدولة المجهزة، بعد انقطاعها لفترة طويلة".

واضاف البيان "سيشهد التيار الكهربائي تحسنا ملحوظا خلال الساعات المقبلة"، داعيا المواطنين الى "ترشيد الاستهلاك قدر الامكان للحفاظ على ديمومة الطاقة الكهربائية".

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