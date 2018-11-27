مباراة يوفنتوس وفالنسيا معلومات البث المباشر والتغطية الخاصة ضمن دوري أبطال أوروبا

2018/11/27 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا

مباراة يوفنتوس وفالنسيا

دخلت مرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في منعطفها قبل الأخير والذي سيتسم بالإثارة والندية والمباريات المصيرية والمرتقبة لكثير من الأندية الكبرى، ففي المجموعة الثامنة سيحل فالنسيا الإسباني ضيفاً على يوفنتوس الإيطالي ضمن الجولة الخامسة في مواجهة هامة ومصيرية لفريق السيدة العجوز ولخفافيش إسبانيا أيضاً خاصة بعد أن انتهت الجولة الرابعة الماضية على وقع نتيجة مفاجئة وغير متوقعة بخسارة يوفنتوس على ملعبه من مانشستر يونايتد الإنكليزي بهدفين مقابل هدف إضافة فوز فالنسيا في معقله ملعب ميستايا على يونغ بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا هو السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس وفالنسيا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة

سيقوم بالتعليق على المباراة الزميل حفيظ دراجي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة يوفنتوس وفالنسيا

المباراة:

يوفنتوس x فالنسيا

التعليق:

حفيظ دراجي

القناة:

HD4

23:00 بتوقيت مكة المكرمة

22:00 بتوقيت القاهرة

21:00 بتوقيت تونس

21:00 بتوقيت المغرب

ترتيب المجموعة الثامنة بعد نهاية الجولة الرابعة

المجموعة الثامنة - دوري ابطال أوروبا

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

فارق الأهداف

النقاط

يوفنتوس

4

3

0

1

5

9

مانشستر يونايتد

4

2

1

1

3

7

فالنسيا

4

1

2

1

0

5

يونغ بويز

4

0

1

3

8-

1

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا على الانترنت

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