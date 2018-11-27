2018/11/27 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة ريال مدريد وروما

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات الثلاثاء بين ريال مدريد وروما

ريال مدريد وروما مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد وروما

يستضيف روما فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

واحدة من أهم مباريات دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة ريال مدريد وروما في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لقراءة المقال الفني للمباراة اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).