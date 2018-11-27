كاغاوا يرغب في الرحيل عن دورتموند والانتقال الى الليغا الإسبانية

2018/11/27 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان كاغاوا جزءً أساسياً من فريق دورتموند الذي فاز بلقب الدوري الألماني "البوندسليغا" مرتين تواليا (2010 و2011)، قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الإنكليزي، والعودة الى الفريق الألماني في صيف 2014.

إلا أن الياباني البالغ من العمر 29 عاماً، وجد نفسه غير قادر على حجز مكان ثابت له هذا الموسم في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر.

وقال كاغاوا لصحيفة "نيكان" الرياضية اليابانية "خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، كنت أفكر دائما في ما يمكنني فعله للذهاب إلى إسبانيا".

أضاف "لا يمكنني إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم دون الذهاب إلى إسبانيا.



أريد تحقيق ذلك حتماً".

ولم تكن الفترة التي أمضاها الدولي الياباني مع يونايتد ناجحة، وسعى الى إعادة اكتساب الثقة بالعودة الى دورتموند.



إلا أن تعرضه لإصابات متتالية، وتألق اللاعبين الصاعدين جعله خارج حسابات فافر في الفريق الذي يتربع حاليا على صدارة "البوندسليغا" برصيد نظيف من الخسارة، بعد تسع انتصارات في 12 مرحلة.

وقال كاغاوا "أريد أن أجد حلاً لهذا الموقف.



أول الحلول هو تغيير الفريق (...) لدي شعور متنامٍ بالرغبة في التغيير ومواجهة تحديات جديدة".

وعن انتقال محتمل إلى إسبانيا قال كاغاوا "لا شيء لدي لأخسره.



أنا واثق من أنني أستطيع التألق في المرحلة التالية من مسيرتي"، معتبراً أن اللعب في الليغا الإسبانية سيكون "التحدي الأكبر في حياتي".

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