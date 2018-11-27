العلاق ومحافظ كركوك يبحثان إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

2018/11/27 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… بحث الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق مع محافظ كركوك راكان الجبوري, الثلاثاء, سبل إنجاح خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في المحافظة.وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “محافظ كركوك التقى, اليوم, العلاق وجرى خلال اللقاء عرض لواقع عمل الدوائر الخدمية بالمحافظة وجهود إعادة الاستقرار للمناطق […]

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