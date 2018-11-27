2018/11/27 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | استضافة النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في الحصاد الاخباري - قناة التغيير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | استضافة النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في الحصاد الاخباري - قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QrI86sGl52k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | استضافة النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في الحصاد الاخباري - قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | استضافة النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في الحصاد الاخباري - قناة التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).