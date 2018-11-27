رسميًا | إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس خارج الأرجنتين!

2018/11/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، كونمبيول، عن موعد مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018.

وسيتم إقامة اللقاء في الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل، لكن يم يتم تحديد مكان إقامة اللقاء لكنه سيكون خارج الأرجنتين.

Nota entregada por el Presidente de la CONMEBOL a los presidentes de los clubes River Plate y Boca Juniors en la reunión del martes 27 en la sede la de CONMEBOL, en Paraguay.



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— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 27, 2018وأعلن كونمبيول خلال خطاب رسمي أصدره منذ قليل، عن موعد المباراة الجديد، دون تحديد أين ستقام المباراة.

وتشير بعض التقارير إلى إمكانية إقامة اللقاء في باراجواي، حيث يتواجد مقر كونمبيول، أو جنوى الإيطالية حيث طالبت استضافة اللقاء نظرًا للعلاقات التاريخية بين الناديين والمدينة الإيطالية.

كما يظهر اسم أبو ظبي الإماراتية، في القائمة حيث يتأهل الفائز باللقب إلى كأس العالم للأ،دية التي تستضيفها الإمارات، في الثاني عشر ديسمبر المقبل.





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