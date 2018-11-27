هيلدر: النصر فريق العالمي وسنكون الأفضل أمام مولودية الجزائر

2018/11/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر يرى هيلدر كريستوفاو؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن مواجهة الذهاب أمام مولودية الجزائر بالسعودية، كانت أصعب من المباراة المنتظر الفريق غدًا رغم أنها ستكون خارج أرضه، مشددًا على جاهزية فريقه لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ8.

ويتواجه العالمي مع المولودية غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب 5 يوليو.

خاص جول - لويز أدريانو وسبارتك موسكو يوضحان حقيقة مفاوضات النصر السعوديهيلدر قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "اعتقد أن مباراة الذهاب أصعب من الإياب، خسرنا في المباراة الأولى بهدف وحيد، للك لا بديل أمامنا سوى الفوز غدًا، الفريقان تحت ضغط كبير، لكننا سنقدم كل ما في وسعنا من أجل الانتصار.



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"النصر فريق عالمي وجميل أن يتابعنا الآخرين، لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين، وغياب أي منهم لن يؤثر، لدينا لاعبين شباب قادرين على إثبات وجودهم".

وأضاف: "تابعنا المولودية جيدًا ومستعدون جيدًا لهم، سنكون الأفضل وسنلعب بشكل منظم، المهم أن تتواجد الجماهير بكثافة لمؤازرة النصر".

يذكر أن لقاء الذهاب أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وخسره العالمي بهدف وحيد، سجله وليد دراجة في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

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