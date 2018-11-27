الحكم 14 عاماً على مُفجر حافلة بوروسيا دورتموند

2018/11/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تم الحكم على المتهم بمحاولة تفجير حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بالسجن 14 عامًا، بعدما وجّد مذنبًا في 28 محاولة للقتل.

ويأتي هذا على خليفة محاولة، سيرجي دبيليو، صاحب الجنسيتين الألمانية والروسية، تفجير حافلة الفريق الألماني قبل لقاء موناكو في دوري أبطال أوروبا في الحادي عشر من أبريل 2017.

وتسبب الأمر حينها في عدة إصابات طفيفة للاعبي أسود الفستفاليا، وكسر في معصم المدافع الإسباني مارك بارترا.



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واستهدف المُفجر الأمر، من أجل ربح المال والمقدر بـ44,000 ألف يورو، متوقعًا انخفاض سعر السهم وبالتالي سيسمح له ببيعه مقابل ربح أكبر، لكن سعر الأسهم ارتفع في أعقاب الهجوم.

وكان بارترا مدافع ريال بيتيس الحالي، قد قال أنها أطول 15 دقيقة في حياته، فيما فكر المدافع ماتياس جيتنير في الاعتزال.

عظماء دوري الأبطال🔝أيهم كان الثنائي الأكثر خطورة على مرمى الخصوم؟ ⚽️ pic.twitter.com/bxFRXWYIv6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018توماس توخيل أيضًا كان قد أكد أنه سيبقي في النادي لو لم يحدث هذا الهجوم، حيث رحل في نهاية الموسم عن الفريق وحصل على راحة ليدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا.

مويس: توني كروس وافق على الانتقال لمانشستر يونايتدوتم تأجيل اللقاء حينها لليوم التالي، ليخسر دورتموند من موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الإمارة الفرنسية.





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