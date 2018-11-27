2018/11/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | موجة الامطار تحيل احدى مدارس ذي قار إلى ركام ..تقرير: هاني الحربي

مصدر الفيديو: 2K8EOnPqGMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | موجة الامطار تحيل احدى مدارس ذي قار إلى ركام .. تقرير: هاني الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | موجة الامطار تحيل احدى مدارس ذي قار إلى ركام .. تقرير: هاني الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).