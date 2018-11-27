الاعلام الرقمي: فيسبوك توثق صفحة الرئاسات الثلاث

2018/11/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد قال مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، إن شركة “فيسبوك” قامت بتوثيق صفحة الرئاسات الثلاث بالعلامة الزرقاء.واوضح المركز في بيان تلقته”الرشيد نيوز”، ان هناك صفحات ناشطة على الفيسبوك تنتحل صفة رئيس مجلس الوزراء وتنشر اخبارا غير دقيقة، مبينا ان” مستخدمي فيسبوك يستطيعون الان تمييز الصفحة الحقيقية عن المزيفة بشكل سهل بعد توثيقها […]

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