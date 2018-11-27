2018/11/27 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – نينوى محافظ نينوى، نوفل حمادي السلطان، طلب العصا ليضرب مدير احدى مدارس مدينة الموصل، رافعا صوته وهو يقول “جيبولي المطرگ اريد على أضهرك أضربك”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو للمدير وهو يضرب عدد من طلبة مدرسته بالعصا.الحادثتان تسببتا بموجة من الاحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي في نينوى وباقي المحافظات العراقية، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جيبولي المطرگ أريد على أظهرك أضربك”في الموصل..



مدير يعاقب طلبته بالضرب المبرح والمحافظ يرد بفيديو كركوك ناو.

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