2018/11/27 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

0

شارك

استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بمقر المجلس في القاهرة، الثلاثاء، رئيس وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وشهد اللقاء حوارا إعلاميا بين رؤساء تحرير الصحف السعودية ورؤساء تحرير الصحف المصرية، تناول أبرز القضايا الإعلامية الراهنة، وسبل مواجهة الإعلام المعادي، الذي يسعى لتشويه الصورة الحقيقية للبلدين، وسبل الاستفادة من التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.

وقال مكرم محمد أحمد، إن اللقاء ناقش الأوضاع في العالم العربي، والأزمات التي تواجهه، وسبل مواجهتها، وتحديدا المشكلة اليمنية، في ظل حرص الحوثيين على هدم مؤسسات الدولة.

وأكد مكرم، أن وجود مصر والسعودية دليل على قوة العالم العربي، وتوطيد العلاقات بينهما ينعكس على الأوضاع فيه، مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين بشكل مستمر، لدعم القضايا المشتركة.

من جانبه، أكد عبد الله بن فهد الحسين، رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، على حرص الوفد الإعلامي على نجاح اللقاء بين الطرفين، والتنسيق بينهما في العمل الإعلامي، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكرم محمد أحمد يبحث مع الوفد السعودي سبل مواجهة الإعلام المعادي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكرم محمد أحمد يبحث مع الوفد السعودي سبل مواجهة الإعلام المعادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).