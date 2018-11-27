الموارد المائية تؤكد سلامة السدود وعدم تأثرها بالهزة الارضية

2018/11/27 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الموارد المائية سلامة جميع سدود البلاد بعد الهزة الارضية التي سجلت يوم الاحد الماضي.

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