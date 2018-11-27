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الزيادي: نواب البصرة طالبوا عبد المهدي بعدم شمول قرارات حكومة العبادي!
2018/11/27 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، أن القرارات الخاصة بالمحافظة خلال فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة سيتم استثناءها من قرار إلغاء القرارات المتخذة خلال تلك الفترة.​

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