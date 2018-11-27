الزيادي: نواب البصرة طالبوا عبد المهدي بعدم شمول قرارات حكومة العبادي!

2018/11/27 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، أن القرارات الخاصة بالمحافظة خلال فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة سيتم استثناءها من قرار إلغاء القرارات المتخذة خلال تلك الفترة.​

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