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قائمقام بيجي : لهذه الاسباب لم يعد النازحون لمناطقهم
2018/11/27 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف قائقمام قضاء بيجي بصلاح الدين محمد محمود, عن اسباب عدم عودة النازحين الى القضاء.

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